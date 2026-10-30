Конотоп Сумской области оставался без стабильного электроснабжения в течение пяти дней из-за повреждений трех ключевых подстанций в результате российских атак.

Об этом 30 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Почему Конотоп был без света пять дней

По словам министра энергетики, российские удары повредили три основные подстанции, через которые Конотоп получал электроэнергию.

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После атак специалисты Укрэнерго и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам. Однако сразу восстановить стабильное электроснабжение не удалось.

Энергетики пять раз пытались восстановить электроснабжение города, но работы затрудняли повторные российские удары, короткие замыкания и новые повреждения электросетей.

Из-за этого свет возвращали постепенно. Ежедневно удавалось подключить от 5 до 8 тыс. абонентов, тогда как еще примерно 10–18 тыс. оставались без электричества.

На четвертый день энергетики смогли восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Однако уже на следующий день город снова пришлось временно обесточить.

На этот раз отключение было плановой технологической мерой: специалистам понадобилось несколько часов, чтобы перевести электросеть на постоянную схему питания.

Шмыгаль также объяснил ситуацию с другими коммунальными услугами во время длительного отключения электричества в городе.

По его словам, газоснабжение в Конотопе не прекращалось. Все потребители продолжали получать газ.

Зато с водоснабжением возникли трудности, поскольку у местного водоканала не было резервного питания от дизельных генераторов.

Из-за отсутствия электричества оборудование водоканала не могло работать стабильно, что привело к перебоям с подачей воды.

Министр отметил, что при каждом возобновлении электроснабжения энергетики в первую очередь подключали водоканал, чтобы обеспечить жителей города водой.

Напомним, 28 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Конотоп уже пятые сутки остается без стабильного электроснабжения после российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

На тот момент критически важные объекты работали от резервных источников питания, а в городе развернули пункты стойкости.

Глава правительства поручил Министерству энергетики и Укрэнерго срочно выяснить причины задержки с восстановлением света и обеспечить его возвращение жителям. В Укрэнерго объясняли, что повреждения требуют сложных технических решений, поэтому электричество сначала будут подавать поочередно.

Уже 29 октября Укрэнерго сообщило о возобновлении электроснабжения для всех потребителей Конотопа. В то же время из-за ограничений в сети электроэнергию продолжают подавать поочередно.

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