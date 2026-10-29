После 5 суток без света: в Конотопе возобновили электроснабжение
29 октября для жителей Конотопа Сумской области возобновили электроснабжение.
В Конотопе возобновили электроснабжение
Как сообщает Укрэнерго, все потребители в Конотопе снова со светом.
На данный момент электроэнергия подается поочередно. Порядок и очередность подачи регулируют энергетики.
— Спасибо всем, кто присоединился к возобновлению электроснабжения, за профессионализм и слаженную работу, — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 24 октября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотопскую общину Сумской области. В результате ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные жилые дома.
Из-за российских обстрелов Конотоп более пяти суток оставался без электроснабжения.
Для поддержки местных жителей в городе открыли все Пункты несокрушимости.
28 октября правительство поручило безотлагательно обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры, а в Укрэнерго сообщили о намерении возобновить подачу электроэнергии до конца суток.