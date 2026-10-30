К концу прошедших суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 170 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6174 дрона-камикадзе и осуществил 1768 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 30 октября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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