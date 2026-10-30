На кінець минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Противник завдав 51 авіаційний удар, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6174 дрони-камікадзе та здійснив 1768 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 30 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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