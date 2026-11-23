Корвет РФ Меркурий, вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA поражены возле Ливии — ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Украина провела спецоперацию у берегов Ливии 22 ноября.
- ВСУ затопили корвет и поразили еще одно судно.
22 ноября в ливийском порту Бенгази раздался мощный взрыв, после которого загорелся российский ракетный корвет Меркурий проекта 20380. Президент Владимир Зеленский заявил, что это спецоперация СБУ и Сил обороны Украины.
Об этом глава государства сообщил в своем сообщении в соцсетях.
Уничтожение корвета РФ у Ливии
Telegram-канал Стратегическая авиация опубликовала спутниковые снимки российского корвета. По данным канала, судно полностью уничтожено.
Владимир Зеленский назвал удар по ракетному кораблю образцовой операцией в ответ на российскую войну. Он поблагодарил Службу безопасности Украины и Силы обороны, которые были вовлечены в выполнение этой задачи.
– Определенные цели достигнуты. Все произошло у берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был затоплен российский корвет Меркурий, — заявил президент.
По его словам, россияне приняли на вооружение корвет Меркурий в 2023 году. Вместе с корветом также уничтожен боевой вертолет Ка-27.
— Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. Результат – поражен, — подчеркнул Владимир Зеленский.
В СБУ подчеркнули, что многоцелевой корвет Меркурий регулярно привлекался к охране российских судов, в том числе и MV ANGARA. По данным спецслужбы, россияне спрятали свой корвет в порту, но это не спасло его от уничтожения.
Сухогруз оккупанты использовали в пределах так называемого Сирийского и Ливийского экспресса.
11 ноября СБУ сообщила о поражении малого ракетного корабля проекта Буян-М Наро-Фоминск.