22 ноября в ливийском порту Бенгази раздался мощный взрыв, после которого загорелся российский ракетный корвет Меркурий проекта 20380. Президент Владимир Зеленский заявил, что это спецоперация СБУ и Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем сообщении в соцсетях.

Уничтожение корвета РФ у Ливии

Telegram-канал Стратегическая авиация опубликовала спутниковые снимки российского корвета. По данным канала, судно полностью уничтожено.

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Владимир Зеленский назвал удар по ракетному кораблю образцовой операцией в ответ на российскую войну. Он поблагодарил Службу безопасности Украины и Силы обороны, которые были вовлечены в выполнение этой задачи.

– Определенные цели достигнуты. Все произошло у берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был затоплен российский корвет Меркурий, — заявил президент.

По его словам, россияне приняли на вооружение корвет Меркурий в 2023 году. Вместе с корветом также уничтожен боевой вертолет Ка-27.

— Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. Результат – поражен, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В СБУ подчеркнули, что многоцелевой корвет Меркурий регулярно привлекался к охране российских судов, в том числе и MV ANGARA. По данным спецслужбы, россияне спрятали свой корвет в порту, но это не спасло его от уничтожения.

Сухогруз оккупанты использовали в пределах так называемого Сирийского и Ливийского экспресса.

11 ноября СБУ сообщила о поражении малого ракетного корабля проекта Буян-М Наро-Фоминск.

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