В ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв, после которого загорелся российский ракетный корвет Меркурий проекта 20380 (тип Стерегущий). По предварительным данным, корабль мог быть полностью уничтожен.

Об этом сообщает Naval News.

В Ливии взорвался российский корвет Меркурий

По информации издания, инцидент подтвердили несколько источников. На обнародованных снимках видно, что российский военный корабль охвачен пламенем.

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Telegram-канал Стратегическая авиация также опубликовала спутниковые снимки корвета в Бенгази. По данным канала, судно полностью уничтожено.

В то же время Naval News отмечает, что пока неизвестно, выгорел ли корабль у причала или затонул.

Корвет Меркурий использовали для сопровождения российских транспортных судов, доставлявших военные грузы в Ливию и другие страны Африки для обеспечения деятельности российского Африканского корпуса. Также он сопровождал суда теневого флота РФ в Средиземном море.

Что известно о причинах взрыва

Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации Telegram-канала Exilenova+, взрыв произошел при попытке перехватить неустановленную воздушную цель над Бенгази.

В то же время, местные службы, подконтрольные командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, сначала объясняли взрыв детонацией боеприпасов на складе.

Впоследствии власти на востоке Ливии предположили, что российский корабль могли атаковать беспилотники.

По сообщению местных чиновников, судно направлялось в Россию и остановилось в Бенгази для пополнения запасов горючего и продовольствия.

Ливийские власти назвали вероятную атаку нарушением суверенитета страны и объявили о совместном расследовании с Россией. Москва инцидент пока не комментировала.

Корвет Меркурий принадлежит к Черноморскому флоту РФ. Он является кораблем того же проекта 20380, что и корвет Бойкий, пораженный во время атаки украинских дронов на Санкт-Петербург в ночь на 3 июня 2026 года.

Информации о причастности Украины к взрыву в порту Бенгази пока нет.

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