Операция в Новороссийске: как Украина уничтожает флот РФ и что это меняет

Украина реализовала одну из самых сложных операций в Черном море, нанеся комбинированный удар по Новороссийску. В результате согласованной атаки десятки видов украинских ракет, беспилотников и морских дронов не только поразили ключевые корабли Черноморского флота РФ и вывели из строя систему ПВО, но и остановили работу стратегических зерновых терминалов.

Как перенесение боевых действий в Новороссийск лишает Россию носителей крылатых ракет Калибр, уменьшает ее экономический потенциал и усиливает переговорные позиции Украины на Западе – далее в материале Фактов ICTV.

Украина провела уникальную операцию в Новороссийске

12 августа Украина реализовала уникальную по масштабу и замыслу операцию в российском Новороссийске, факт проведения которой официально подтвердил президент Владимир Зеленский.

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Сразу после ночной атаки украинских беспилотников информационное агентство Reuters, ссылаясь на четыре собственных источника в отрасли, сообщило об остановке работы двух крупнейших зерновых терминалов в порту Новороссийска.

Вскоре детали поражения уточнили в Генеральном штабе ВСУ. По данным военного командования, целями удара стали четыре корабля РФ:

два фрегата проекта 11356 – Адмирал Макаров и Адмирал Эссен;

малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М;

сторожевой корабль проекта 22160 Василий Быков.

В вечернем обращении Зеленский дополнил список пораженных объектов. Президент отметил, что под удар также попали большой десантный корабль, корвет, другие судна, а также ряд российских объектов, непосредственно обеспечивавших финансирование войны.

Зеленский обратил внимание, что это первый случай, когда в рамках одной операции слаженно применили ракеты, дроны и катера без экипажа. Среди них – Паляница, Ад, Барс и Длинный Нептун, MICH, Fire Point, Рамзай, Январь, Траст, Харек, Бобер, Лютый, Довбуш, Сарган и Мамай.

Какое значение Новороссийск имеет для РФ сегодня

Российские оккупанты сменили ключевую локацию для сохранения носителей крылатых ракет Калибр в Черном море, переведя их из Крыма. Новороссийск выполняет роль главного военно-морского и экономического хаба для РФ в регионе, заявил в комментарии Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, хотя в Севастополе остается необходимая инфраструктура для обслуживания крупных судов, однако сейчас там в основном базируются катера и корабли гораздо меньшего размера. Основной ракетный потенциал враг сосредоточил именно в Новороссийске.