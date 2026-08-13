Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Операция в Новороссийске: как Украина уничтожает флот РФ и что это меняет
Украина реализовала одну из самых сложных операций в Черном море, нанеся комбинированный удар по Новороссийску. В результате согласованной атаки десятки видов украинских ракет, беспилотников и морских дронов не только поразили ключевые корабли Черноморского флота РФ и вывели из строя систему ПВО, но и остановили работу стратегических зерновых терминалов.
Как перенесение боевых действий в Новороссийск лишает Россию носителей крылатых ракет Калибр, уменьшает ее экономический потенциал и усиливает переговорные позиции Украины на Западе – далее в материале Фактов ICTV.
Украина провела уникальную операцию в Новороссийске
12 августа Украина реализовала уникальную по масштабу и замыслу операцию в российском Новороссийске, факт проведения которой официально подтвердил президент Владимир Зеленский.
Сразу после ночной атаки украинских беспилотников информационное агентство Reuters, ссылаясь на четыре собственных источника в отрасли, сообщило об остановке работы двух крупнейших зерновых терминалов в порту Новороссийска.
Вскоре детали поражения уточнили в Генеральном штабе ВСУ. По данным военного командования, целями удара стали четыре корабля РФ:
- два фрегата проекта 11356 – Адмирал Макаров и Адмирал Эссен;
- малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М;
- сторожевой корабль проекта 22160 Василий Быков.
В вечернем обращении Зеленский дополнил список пораженных объектов. Президент отметил, что под удар также попали большой десантный корабль, корвет, другие судна, а также ряд российских объектов, непосредственно обеспечивавших финансирование войны.
Зеленский обратил внимание, что это первый случай, когда в рамках одной операции слаженно применили ракеты, дроны и катера без экипажа. Среди них – Паляница, Ад, Барс и Длинный Нептун, MICH, Fire Point, Рамзай, Январь, Траст, Харек, Бобер, Лютый, Довбуш, Сарган и Мамай.
Какое значение Новороссийск имеет для РФ сегодня
Российские оккупанты сменили ключевую локацию для сохранения носителей крылатых ракет Калибр в Черном море, переведя их из Крыма. Новороссийск выполняет роль главного военно-морского и экономического хаба для РФ в регионе, заявил в комментарии Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный.
По его словам, хотя в Севастополе остается необходимая инфраструктура для обслуживания крупных судов, однако сейчас там в основном базируются катера и корабли гораздо меньшего размера. Основной ракетный потенциал враг сосредоточил именно в Новороссийске.
– Носители Калибров они все перевели в Новороссийск. И Новороссийск играет такую необыкновенную роль. Кроме военной, это еще большая экономическая составляющая, – сказал Нарожный.
Эксперт подчеркнул, что через порт Новороссийска осуществляется масштабный экспорт сырой нефти, дизеля и зерна, что делает его одним из важнейших морских торговых узлов России.
В то же время военно-морская база РФ в Новороссийске уже не впервые становится целью для Сил обороны Украины. В частности, в результате предыдущих успешных операций там уже была повреждена российская подлодка.
– Сейчас другой базы в Черном море у них нет, по сути. Откуда они могли бы запускать Калибры? Хотя мы и сбиваем значительное количество крылатых ракет, но Калибры – это очень серьезное оружие. Они могут быть в разных местах. Поэтому эту операцию трудно недооценить, я бы сказал так. Учитывая, что повреждены целых три корабля-носителя Калибров, это очень серьезное достижение украинской армии, – утверждает он.
Российская ПВО не справилась в Новороссийске
Российская противовоздушная оборона во время операции в Новороссийске продемонстрировала неспособность эффективно защищать прибрежные объекты, подчеркнул Павел Нарожный. По его словам, одним из главных достижений последних действий украинских сил стал вывод из строя радиолокационной станции РФ.
– Один из результатов этой операции – это уничтожение радара системы С-300. Радар – это сердце системы. И редко мы можем похвастаться тем, что уничтожили именно его. Обычно мы уничтожаем пусковые установки, а вот найти и ликвидировать радар – довольно непростая задача, – обратил внимание Нарожный.
Он отметил, что этот факт прямо свидетельствует о несостоятельности российского ПВО справиться с защитой Новороссийска. Нарожный объяснил, что портовая инфраструктура значительно более уязвимой целью по сравнению с другими объектами, ведь особенности рельефа и расположения возле моря усложняют построение плотной многоэшелонированной обороны.
– Если взять, например, город Москва, то он расположен далеко от моря. Вокруг города можно построить два, три, даже четыре эшелона ПВО. Возле моря это сделать невозможно, потому что нужно держать корабль. Например, такой как крейсер Москва, являвшийся плавучей базой ПВО. У них нет такого. И выходит так, что можно построить в лучшем случае один эшелон системы ПВО. Его относительно легко можно пройти по сравнению с Москвой, – подчеркнул он.
По мнению военного эксперта, это свидетельствует о том, что Силы обороны Украины абсолютно реально могут уничтожать и наносить серьезные удары по российским портам.
Это приближает Украину к победе
По словам военного эксперта, России нужны две составляющие для продолжения войны против Украины – деньги и люди. А Новороссийск – это один из крупнейших портов по экспорту нефтепродуктов и зерна.
Когда Украина уничтожает источники поступления денег, то это наносит сильный удар для экономики РФ, утверждает Павел Нарожный.
– Сейчас и у нас, и у россиян, закончился или уже заканчивается сбор урожая пшеницы. Скоро начнется сбор урожая кукурузы и подсолнечника. И для нас, и для них экспорт зерновых и подсолнечника – это огромная прибыль бюджета. Когда мы уничтожаем эти источники поступления денег, это огромный удар по их экономике. Это приближает нас к победе, а Россию – к финансовому краху, – подчеркнул он.
Систематические удары по российским объектам в Новороссийске не только ослабляют военный потенциал оккупантов, но и окончательно закрепляют преимущество Украины в черноморской акватории, заявил эксперт.
По его словам, украинские силы уже добились стратегического перелома, лишив России большинства боевых единиц.
– Баланс сил уже и так на нашей стороне. Добиться как-то изменить расклад сил в Черном море довольно тяжело, потому что уже 80% или даже 90% кораблей Черноморского флота РФ выведены из игры, — подчеркнул он.
В то же время Нарожный утверждает, что останавливаться на достигнутом нельзя, поскольку Россия пытается ремонтировать и восстанавливать утраченное вооружение. Кроме того, комбинированные операции позволяют эффективно уничтожать не только непосредственно военные ресурсы РФ, но и ее экономическую базу, питающую войну.
– Такие удары нужно продолжать, потому что что-то они могут восстанавливать. Мы наносим удары не только по военной составляющей, но и по экономической. Это однозначно нужно делать и дальше, – подытожил Нарожный.
В США больше не говорят “You have no cards”
Успешные массированные операции Сил обороны против военно-экономической инфраструктуры России существенно укрепляют международную поддержку и демонстрируют западным партнерам способность Украины побеждать, считает эксперт.
По его словам, дальнобойные удары по ключевым объектам в глубоком тылу врага кардинально изменили восприятие украинского потенциала среди международных союзников.
– Мы же видели год назад, когда говорили в Овальном кабинете: “You have no cards”. А теперь совершенно откровенно американские сенаторы и конгрессмены говорят о том, что Украина способна победить Россию. Это произошло именно благодаря этим дальнобойным ударам, – подчеркнул Нарожный.
По его мнению, наглядная демонстрация поражения российских портов и нефтяной инфраструктуры напрямую усиливает переговорные и дипломатические позиции Украины за границей.
Кроме внешнеполитического эффекта, подобные операции имеют колоссальное значение для внутреннего состояния страны, поддерживая моральный дух военных на передовой во время тяжелых оборонительных боев и гражданских в тылу, страдающих от российских массированных атак.
– На линии боевого столкновения ситуация довольно тяжелая, враг сильно давит. А любые хорошие новости, когда что-то в России взрывается, положительно влияют и на наших бойцов, и на людей в тылу, страдающих постоянными обстрелами и сигналами тревоги, – подытожил он.
Массированная операция в Новороссийске 12 августа стала яркой демонстрацией нового уровня возможностей Сил обороны Украины. И пока Россия будет пытаться восстановить утраченное, методическое давление на ее военные и экономические артерии должно продолжаться.