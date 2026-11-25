Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

За соответствующее решение проголосовали 293 народных депутата.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сейчас смотрят

Рада поддержала присоединение Украины к соглашению по Спецтрибуналу

По словам главы МИД, принятое парламентом решение приближает начало практической работы Специального трибунала, призванного привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России.

– Путин мечтает войти в историю. И он обязательно войдет в нее. Как преступник, развязавший самую кровавую войну в Европе после Второй мировой. Международное правосудие требует времени, но его сила в том, что оно неотвратимо, – подчеркнул Сибига.

Министр напомнил, что фундамент для создания Нюрнбергского трибунала заложили еще в 1942 году, когда продолжалась Вторая мировая война. Украина также не ожидает завершения боевых действий, чтобы обеспечить привлечение агрессора к ответственности.

Спецтрибунал уже имеет юридическую основу, определенное месторасположение в Гааге и 39 участников, от Исландии до Австралии. Для начала его практической работы в 2027 году необходимо не менее 16 ратификаций.

Сибига подчеркнул, что Украина будет активным участником этого процесса, а не только наблюдателем.

По словам главы МИД, создание Спецтрибунала позволит восполнить пробел в международном уголовном праве по привлечению к ответственности за преступление агрессии.

Он также напомнил, что Украина была одной из основательниц ООН, а во Львове начали свой путь основатели международного уголовного права Рафал Лемкин и Герш Лаутерпахт.

Сибига отметил, что Спецтрибунал станет первым после Нюрнбергского и Токийского трибуналов, призванным привлечь к ответственности за преступление агрессии военно-политическое руководство государства-агрессора.

Среди тех, кто предстанет перед международным правосудием, министр назвал Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Александра Бортникова, Виктора Золотова, Дмитрия Медведева, Николая Патрушева и других представителей российского руководства.

– Возможность достичь справедливости нам дают Силы обороны Украины. Спасибо нашим воинам. Работаем для практического запуска работы трибунала уже в следующем году. Наказание неотвратимо, – подытожил глава МИД.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.