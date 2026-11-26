Венгрия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, став 54-м членом. Теперь Коалиция объединила все 27 государств Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Венгрия и коалиция за возвращение украинских детей

Андрей Сибига поблагодарил Венгрию и министра иностранных дел страны Аниту Орбан за столь важное решение.

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— Теперь все 27 государств ЕС являются членами Коалиции. Это четкий сигнал европейского единства и общей ответственности за возвращение украинских детей, которые Россия незаконно депортировала и принудительно переместила.

Россия не имеет никакого права распоряжаться судьбами наших детей, изменять их идентичность, лишать их связи с семьями и Родиной, — подчеркнул глава украинского МИДа.

По его словам, усилия стран должны быть направлены на возвращение каждого украинского ребенка и обеспечение неотвратимости наказания за эти преступления.

25 ноября Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняла совместное заявление О возвращении украинских детей и их защите от незаконной депортации. Документ предусматривает обращение в парламенты членов ПАЧЭС с призывом регулярно контролировать работу правительств по поиску, возвращению и защите украинских детей.

12 ноября Европарламент принял резолюцию относительно украинских детей, которых Россия принудительно депортировала. В ЕС подчеркнули, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида.

Кроме того, евродепутаты поддержали ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

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