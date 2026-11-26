Венгрия стала 54-м членом Коалиции за возвращение украинских детейДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Венгрия стала 54-м членом Международной коалиции за возвращение украинских детей.
- Теперь Коалиция объединяет все 27 стран Евросоюза.
- Андрей Сибига назвал это сигналом европейского единства.
Венгрия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, став 54-м членом. Теперь Коалиция объединила все 27 государств Евросоюза.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Венгрия и коалиция за возвращение украинских детей
Андрей Сибига поблагодарил Венгрию и министра иностранных дел страны Аниту Орбан за столь важное решение.
— Теперь все 27 государств ЕС являются членами Коалиции. Это четкий сигнал европейского единства и общей ответственности за возвращение украинских детей, которые Россия незаконно депортировала и принудительно переместила.
Россия не имеет никакого права распоряжаться судьбами наших детей, изменять их идентичность, лишать их связи с семьями и Родиной, — подчеркнул глава украинского МИДа.
По его словам, усилия стран должны быть направлены на возвращение каждого украинского ребенка и обеспечение неотвратимости наказания за эти преступления.
25 ноября Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) приняла совместное заявление О возвращении украинских детей и их защите от незаконной депортации. Документ предусматривает обращение в парламенты членов ПАЧЭС с призывом регулярно контролировать работу правительств по поиску, возвращению и защите украинских детей.
12 ноября Европарламент принял резолюцию относительно украинских детей, которых Россия принудительно депортировала. В ЕС подчеркнули, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида.
Кроме того, евродепутаты поддержали ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.