Европарламент принял резолюцию по украинским детям, которых Россия принудительно депортировала или которые остаются на временно оккупированных территориях Украины.

Депортация детей Украины: Европарламент принял резолюцию

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Документ поддержали 536 евродепутатов, против проголосовали 8, еще 37 воздержались.

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– Приветствую решение Европарламента. Благодарю евродепутатов за особое внимание к преступлениям России по принудительной депортации, милитаризации, изменению идентичности украинских детей — необходимости усиления санкционного давления на РФ, чтобы вернуть украинских детей и остановить нарушение их прав, — сообщила Елена Кондратюк.

По словам Елены Кондратюк, ключевым изменением стал расширенный подход к преступлениям РФ против украинских детей. Резолюция касается не только депортированных, но и около 1,6 млн детей, которые остаются под российской оккупацией.

Европарламент заявил, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида и призвал страны ЕС официально признать их таковыми.

Документ требует от РФ немедленно вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных детей, предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, обеспечить доступ международных организаций.

Также Россия должна отменить незаконные усыновления, изменения гражданства и персональных данных детей и закрыть онлайн-каталоги для их усыновления.

Отдельно Европарламент призывает прекратить принудительную русификацию, милитаризацию и идеологическую обработку детей на оккупированных территориях, обеспечить право на украинское образование и возможность безопасного выезда вместе с семьями.

Резолюция также предусматривает ужесточение санкций против лиц, причастных к этим преступлениям. Речь идет не только о должностных лицах, но и об образовательных учреждениях, детских лагерях, транспортных компаниях, организациях по усыновлению и молодежных структурах.

Европарламент призывает ввести санкции против Газпрома, Роснефти и причастных дочерних компаний, которые, по данным Йельского университета, финансировали или обеспечивали перемещение и перевоспитание украинских детей.

Кроме того, депутаты поддержали ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

В то же время они отметили необходимость привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям, в частности, через механизм универсальной юрисдикции и сотрудничество Европола, Евроюста и украинских правоохранителей.

Европарламент также выступил за усиление международных механизмов розыска и возвращения детей, в частности, работы соответствующей Международной коалиции, создание цифровой базы данных пропавших детей и введение парламентского и дипломатического патронирования.

Венгрию призвали присоединиться к Коалиции, а Еврокомиссию отчитываться о выполнении ее договоренностей.

Отдельно депутаты приветствовали решение Еврокомиссии выделить дополнительные €50 млн на защиту детей в Украине и призвали обеспечить долгосрочную психологическую, медицинскую, образовательную и юридическую помощь после их возвращения, а также поддержку правозащитных организаций.

В резолюции отмечается, что возвращение украинских детей не может являться предметом политического торга, территориальных уступок или обмена пленными. Защита их прав и ответственность за совершенные преступления должна оставаться среди ключевых вопросов любых мирных переговоров.

Напомним, что 11 ноября в Европарламенте состоялись дебаты о преступлениях России против украинских детей. Тогда стало известно, что евродепутаты готовят резолюцию, в которой действия РФ против украинских детей могут быть квалифицированы как геноцид.

Фото: пресс-служба Елены Кондратюк

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