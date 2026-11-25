Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЕС) приняла совместное заявление О возвращении украинских детей и их защите от незаконной депортации, принудительного перемещения, идеологической обработки и милитаризации.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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По ее информации, документ подготовила и представила парламентская делегация Украины в ПАЧЕС. Его принятие поддержали семь государств: Азербайджан, Албания, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония и Румыния.

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Комментируя принятое заявление, Елена Кондратюк сообщила, что Ассамблея осуждает продолжение агрессивной войны Российской Федерации против Украины и нарушение прав украинских детей.

Кроме того, ПАЧЕС выразила поддержку реализации резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/ES 11/9 Возвращение украинских детей, принятой 3 декабря 2025 года.

— ПАЧЕС поощряет правительства, в координации с Украиной и через Международную коалицию за возвращение украинских детей, продолжать дипломатическую, техническую и финансовую поддержку мероприятий по поиску, верификации, посредничеству, возвращению и реинтеграции детей, — сообщила Елена Кондратюк.

По словам вице-спикера, документ предусматривает обращение к парламентам стран-членов ПАЧЕС с призывом в пределах своих полномочий проводить слушания и регулярно контролировать работу правительств по поиску, возвращению и защите украинских детей.

— Важно, что ПАЧЕС призывает государства-члены осуждать на надлежащем уровне политику Российской Федерации по милитаризации, идеологической обработке, депортации и принудительному перемещению украинских детей. А также содействовать привлечению к ответственности за преступления, совершенные против украинских детей, путем принятия законодательства, выделения финансирования и осуществления парламентского надзора за деятельностью правительств, — подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.

Кроме того, ПАЧЕС призывает парламенты стран-участниц взаимодействовать со своими правительствами для введения адресных санкций против физических и юридических лиц, причастных к нарушениям прав украинских детей.

Достичь этого предлагают путем принятия соответствующих законодательных решений и парламентского контроля.

— С целью заставить Российскую Федерацию прекратить свою преступную политику в отношении украинских детей ПАЧЕС также поощряет координацию таких санкций между различными юрисдикциями для предотвращения несогласованности подходов, — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер выразила благодарность постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАЧЕС за подготовку документа и работу, направленную на его принятие.

— Благодарим за позицию все государства-члены ПАЧЕС, которые поддержали этот важный документ. Украинская парламентская дипломатия активно и эффективно использует все свои возможности, чтобы усиливать давление на Россию с целью возвращения украинских детей и защиты их прав. Должны остановить тот геноцид, который государство-агрессор и оккупант совершает против украинских детей. Должны вместе работать над привлечением всех виновных к ответственности, — отметила вице-спикер.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию относительно украинских детей, которых Россия принудительно вывезла или которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Украины.

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