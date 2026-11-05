Зеленский: 2 790 детей из более чем 20 тыс. похищенных Россией удалось вернуть
- Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой совместные усилия по возвращению похищенных РФ украинских детей.
- По словам президента, Украине удалось вернуть 2 790 детей из более чем 20 тыс. похищенных.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Мадрид провел встречу с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой. Стороны обсудили совместные усилия по возвращению украинских детей, которых похитила Россия.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 5 ноября.
Сколько украинских детей удалось вернуть: заявление Зеленского
– Уже 2 790 детей из более чем 20 тыс. похищенных удалось вернуть. Но каждый раз это вызовы: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется, – заявил Зеленский.
По его словам, во время встречи стороны рассмотрели конкретные шаги, с помощью которых Андорра может содействовать возвращению детей. Они договорились, что команды установят контакт и продолжат совместную работу.
Кроме того, Зеленский проинформировал премьер-министра Андорры о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Стороны обсудили возможности поддержки украинской энергетики перед зимой.
– Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям, – подчеркнул он.
Напомним, по данным Опендатабота, который ссылается на Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 2 252 записи о пропавших детях. Это 91% от общего количества случаев исчезновения детей, внесенных в Реестр.
Больше всего таких записей датировано 24 февраля 2022 года – 1 292 случая. Более 91% пропавших детей зарегистрировали на территории Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
Самой многочисленной возрастной группой среди пропавших являются дети от 6 до 13 лет. На них приходится более половины всех зарегистрированных случаев.