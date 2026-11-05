Президент Владимир Зеленский во время визита в Мадрид провел встречу с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой. Стороны обсудили совместные усилия по возвращению украинских детей, которых похитила Россия.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 5 ноября.

Сколько украинских детей удалось вернуть: заявление Зеленского

– Уже 2 790 детей из более чем 20 тыс. похищенных удалось вернуть. Но каждый раз это вызовы: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется, – заявил Зеленский.

По его словам, во время встречи стороны рассмотрели конкретные шаги, с помощью которых Андорра может содействовать возвращению детей. Они договорились, что команды установят контакт и продолжат совместную работу.

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Кроме того, Зеленский проинформировал премьер-министра Андорры о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Стороны обсудили возможности поддержки украинской энергетики перед зимой.

– Любая поддержка энергетики сейчас и в течение зимы может помочь нашим людям, – подчеркнул он.

Напомним, по данным Опендатабота, который ссылается на Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 2 252 записи о пропавших детях. Это 91% от общего количества случаев исчезновения детей, внесенных в Реестр.

Больше всего таких записей датировано 24 февраля 2022 года – 1 292 случая. Более 91% пропавших детей зарегистрировали на территории Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Самой многочисленной возрастной группой среди пропавших являются дети от 6 до 13 лет. На них приходится более половины всех зарегистрированных случаев.

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