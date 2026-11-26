ВСУ поразили аэродром Мариновка и станцию Транснефть в глубоком тылу РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам военной и нефтяной инфраструктуры на территории России.
- Среди целей был аэродром в Волгоградской области, где базируются самолеты, которые российские военные используют для ударов по Украине.
- Также сообщается о поражении нефтяной инфраструктуры в Башкортостане, где после атаки возник пожар.
В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины поразили два стратегически важных объекта на территории России – военный аэродром Мариновка в Волгоградской области и нефтеперекачивающую станцию в Башкортостане.
Силы обороны поразили аэродром и нефтяную станцию РФ
Как сообщил Генштаб ВСУ, на аэродроме Мариновка базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые используются для ударов управляемыми авиабомбами по украинским городам и позициям Сил обороны.
Результаты удара и масштабы повреждений инфраструктуры аэродрома уточняются.
Кроме того, украинские военные поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию Субханкулово в Башкортостане, расположенную в более чем 1 тыс. км от украинской границы.
Объект относится к инфраструктуре компании Транснефть и обеспечивает перекачку нефти из Западной Сибири и Башкортостана.
Подтверждено поражение нефтяного резервуара, в результате чего на территории станции возник пожар.
Поражение таких объектов направлено на сокращение объемов переработки нефти и уменьшение доходов России, используемых Кремлем для финансирования войны против Украины.
Силы обороны Украины продолжают системно ослаблять военно-экономический потенциал РФ, реализуя право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН.