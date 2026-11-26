В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины поразили два стратегически важных объекта на территории России – военный аэродром Мариновка в Волгоградской области и нефтеперекачивающую станцию ​​в Башкортостане.

Силы обороны поразили аэродром и нефтяную станцию ​​РФ

Как сообщил Генштаб ВСУ, на аэродроме Мариновка базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые используются для ударов управляемыми авиабомбами по украинским городам и позициям Сил обороны.

Результаты удара и масштабы повреждений инфраструктуры аэродрома уточняются.

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Кроме того, украинские военные поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​Субханкулово в Башкортостане, расположенную в более чем 1 тыс. км от украинской границы.

Объект относится к инфраструктуре компании Транснефть и обеспечивает перекачку нефти из Западной Сибири и Башкортостана.

Подтверждено поражение нефтяного резервуара, в результате чего на территории станции возник пожар.

Поражение таких объектов направлено на сокращение объемов переработки нефти и уменьшение доходов России, используемых Кремлем для финансирования войны против Украины.

Силы обороны Украины продолжают системно ослаблять военно-экономический потенциал РФ, реализуя право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН.

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