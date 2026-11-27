Украинская спецоперация по уничтожению российских судов у побережья Ливии прошла без предварительной координации с европейскими партнерами. Киев готов обеспечить регулярный обмен информацией с Италией по соответствующим вопросам.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в пятницу, 27 ноября.

Операция Украины у берегов Ливии: заявление Зеленского

По словам главы государства, во время разговора с Джорджей Мелони стороны обсудили вопросы, над которыми работают Украина и Италия. Зеленский отметил, что важно достичь взаимопонимания между странами.

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— Обсудили вопросы, над которыми работаем, и важно, чтобы мы понимали друг друга. Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами, — отметил Зеленский.

Он также сказал, что украинская сторона “настроена обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами наших стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную коммуникацию”.

Правительство Италии сообщило, что сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мелони выразила обеспокоенность правительства Италии в связи с операцией, проведенной украинскими силами в порту Бенгази. По ее словам, эта операция нарушила суверенитет Ливии и создает риск распространения конфликта на Средиземноморье, — говорится в заявлении.

Отмечается, что премьер-министр подтвердила поддержку Италией Украины на пути к справедливому и прочному миру.

Однако она уточнила, что эта поддержка не может означать одобрение инициатив, которые ставят под угрозу безопасность Италии и региона.

Уничтожение судов РФ у берегов Ливии: что известно

В ночь на 22 ноября СБУ совместно с Силами обороны провели спецоперацию вблизи ливийского порта Бенгази. Для атаки использовали две группы морских дронов – в общей сложности семь безэкипажных катеров, которые запустили с материнского судна.

Целями стали два российских судна. В результате операции был потоплен многоцелевой корвет Черноморского флота РФ Меркурий проекта 20380 вместе с палубным вертолетом Ка-27 на борту.

Еще одним пораженным объектом стал сухогруз MV Angara. Российская сторона использовала его для военных перевозок в рамках так называемых Сирийского и Ливийского экспрессов.

23 ноября Владимир Зеленский подтвердил проведение операции и назвал ее “вполне легитимной”. По его словам, уничтоженный корвет был одним из новейших кораблей российского флота, а грузовое судно перевозило оружие.

Президент предупредил, что украинские морские операции против вражеских целей продолжатся.

Реакция Ливии и Украины на атаку вблизи Бенгази

После атаки Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии в Триполи опубликовало заявление с осуждением удара вблизи Бенгази. В ведомстве призвали украинскую сторону официально разъяснить характер и масштабы проведенной операции.

МИД Ливии назвал “неприемлемым” проведение любых иностранных военных операций на территории страны или в ее территориальных водах. Там заявили, что продолжение российско-украинской войны не дает ни одной из сторон права переносить боевые действия в этот регион.

В МИД Украины в ответ заявили, что опасность для Ливии представляют российские военные корабли и суда, которые перевозят оружие и регулярно прибывают в страну.

В Киеве подчеркнули, что ответственность за инциденты в портах следует возлагать на Россию. Именно она использует гражданскую инфраструктуру других государств для военных нужд, создавая угрозы для этих стран.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям государства-агрессора.

В свою очередь, Италия выразила обеспокоенность в связи с недавними военными операциями в восточной Ливии.

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