СБУ установила рекорд: за неделю бойцы Альфы ликвидировали почти 5 тыс. оккупантовДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Бойцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины за минувшую неделю уничтожили более 3,3 тыс. российских оккупантов. Это новый рекорд подразделения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Потери врага за неделю
Бойцы спецподразделения верифицировали поражение 4932 российских военных, из которых:
- 3314 окупантов — убиты;
- 1618 – ранен.
– Но такие рекорды не устанавливаются сами по себе. Каждое из них — профессионализм, слаженность и ежедневная работа тех, кто защищает государство, — отметили в СБУ.
В конце ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за неполный месяц российская армия потеряла 55 629 военнослужащих. Эта цифра превысила месячный максимум за октябрь.
В октябре потери российских войск составили 54 400 человек.
23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 1004 российских танка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.