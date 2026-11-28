Бойцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины за минувшую неделю уничтожили более 3,3 тыс. российских оккупантов. Это новый рекорд подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Потери врага за неделю

Бойцы спецподразделения верифицировали поражение 4932 российских военных, из которых:

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3314 окупантов — убиты;

1618 – ранен.

– Но такие рекорды не устанавливаются сами по себе. Каждое из них — профессионализм, слаженность и ежедневная работа тех, кто защищает государство, — отметили в СБУ.

В конце ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за неполный месяц российская армия потеряла 55 629 военнослужащих. Эта цифра превысила месячный максимум за октябрь.

В октябре потери российских войск составили 54 400 человек.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 1004 российских танка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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