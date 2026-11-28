Бійці Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України за минулий тиждень знищили понад 3,3 тис. російських окупантів. Це новий рекорд підрозділу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Втрати ворога за тиждень

Бійці спецпідрозділу верифікували ураження 4932 російських військових, з яких:

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3314 окупантів — убито;

1618 — поранено.

— Але такі рекорди не встановлюються самі по собі. За кожним із них — професіоналізм, злагодженість і щоденна робота тих, хто захищає державу, — наголосили в СБУ.

Наприкінці листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за неповний місяць російська армія втратила 55 629 військовослужбовців. Ця цифра перевищила місячний максимум за жовтень.

У жовтні втрати російських військ становили 54 400 осіб.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку 2026 року Сили оборони України знищили 1 004 російські танки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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