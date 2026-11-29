Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право наносить удары по российским военным кораблям в международных водах, в частности, если они перевозят вооружение, которое РФ использует в войне против Украины.

Об этом глава государства сказал в интервью Al Jazeera.

Зеленский прокомментировал операцию Украины в Ливии

Журналист поинтересовался реакцией президента на критику украинской операции в Ливии, где 22 ноября был уничтожен российский корвет и поражено судно, которое РФ использовала для транспортировки оружия.

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После операции ливийская сторона сообщила о гибели двух своих военнослужащих.

Зеленский подчеркнул, что Украина уважает суверенитет Ливии, а спорные вопросы должны решаться на дипломатическом уровне.

– Наши советники и дипломаты должны обратить внимание на этот вопрос, и мы должны более четко и точно изложить свою позицию. Мы уважаем Ливию и каждое независимое государство, а также его суверенитет. Мы считаем, что имеем право атаковать российские военные корабли в нейтральных международных водах, а любые допущенные ошибки – урегулировать по дипломатическим каналам, – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина начала проводить операции против российских кораблей в Черном море, а затем и в Балтийском.

Zelensky on the Ukrainian attack on a Russian ship off the coast of Libya: We respect every independent country and its sovereignty. If mistakes have been made, diplomats will work to address them. We do not want escalation. https://t.co/Lma4FFmcuu — Clash Report (@clashreport) November 29, 2026

Глава государства пояснил, что Украина отслеживает перемещение российских судов, вовлеченных в транспортировку вооружения для войны.

Президент подчеркнул, что украинская сторона не стремится к эскалации, однако считает законной целью корабли РФ, перевозящие оружие.

— Когда мы обнаруживаем российские корабли, перевозящие оружие, которое используется против нас в войне, мы отслеживаем их и наносим ответный удар. Мы допускали ошибки, и наш долг – исправить их, — добавил он.

Отдельно Зеленский обратился к народу Ливии, отметив, что целями украинской операции были российские силы, а не граждане страны или ее портовая инфраструктура.

Напомним, что 22 ноября в ливийском порту Бенгази раздался мощный взрыв, после которого загорелся российский ракетный корвет Меркурий проекта 20380.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это спецоперация СБУ и Сил обороны Украины.

Впоследствии глава нашего государства заявил, что Украина провела операцию по уничтожению судов РФ у берегов Ливии без предварительной координации с европейскими партнерами.

Владимир Зеленский после разговора с Джорджей Мелони заявил о готовности Украины наладить регулярный обмен информацией с Италией.

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