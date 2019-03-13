Укрзалізниця планує розділити пасажирські потяги на класи за рівнем комфорту та послуг, що змінить підхід до тарифоутворення.

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що робота над удосконаленням системи зміни тарифів на пасажирські перевезення триває.

– Це потрібно для того, щоб Укрзалізниця змогла встановлювати економічно обґрунтовані ціни на проїзд у потягах із найвищим рівнем комфорту, – зазначив він.

За його словами, передбачено три класи поїздів – комфорт, стандарт і економ, які будуть розділені за рівнем сервісу та матимуть відповідну вартість.

Кравцов наголосив, що запровадження класів – це питання найближчих тижнів або навіть днів.

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Нагадаємо, Укрзалізниця планує провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня – на 12%.