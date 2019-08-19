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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как снизить цену электроэнергии на 20%: Герус назвал три шага

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус считает, что тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%.

електрика

Андрей Герус рассказал о результатах совещания у президента Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

– Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей, – заявил представитель президента в Кабмине на брифинге.

По его словам, в первую очередь необходимо пересмотреть постановление правительства о возложении специальных обязанностей на Укргидроэнерго и Энергоатом, что позволит понизить тариф Укргидроэнерго более чем в три раза.

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– Сейчас это 32 коп. за кВт/час, а ожидается 8-9 коп., – уточнил Герус.

Также необходимо урегулировать ситуацию с так называемыми прайс-кэпами – подняв ночную цену на 10%, а дневную понизив на 15-20%.

Чиновник заверил, что принятие этих трех мер позволит снизит цену на электроенергию на 20% для всех потребителей: больших, средних и малых, бюджетных учреждений и организаций.

Ранее Факты ICTV писали когда и на сколько может подорожать электроэнергия.

Источник: Офис Президента

Фото: Dreamstime

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