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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як знизити ціну електроенергії на 20%: Герус назвав три кроки

Представник президента у Кабміні Андрій Герус вважає, що тарифи на електроенергію для непобутових споживачів можна знизити на 20%.

електрика

Андрій Герус розповів про результати наради у президента Володимира Зеленського щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

– Необхідно розглянути три рішення, які сумарно повинні привести до істотного зниження ціни електроенергії для непобутових споживачів, – заявив представник президента у Кабміні на брифінгу.

За його словами, передусім необхідно переглянути постанову уряду щодо покладання спеціальних обов’язків на Укргідроенерго та Енергоатом, що дозволить знизити тариф Укргідроенерго більш ніж втричі.

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– Зараз це 32 коп. за кВт/год, а очікується 8-9 коп., – уточнив Герус.

Також необхідно врегулювати ситуацію з так званими прайс-кепами – піднявши нічну ціну на 10%, а денну знизивши на 15-20%.

Чиновник запевнив, що прийняття цих трьох заходів дозволить знизить ціну на електроенергію на 20% для всіх споживачів: великих, середніх і малих, бюджетних установ і організацій.

Раніше Факти ICTV писали коли і на скільки може подорожчати електроенергія.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

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