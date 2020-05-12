Підвищення тарифів на електрику для населення у 2020 не буде – Шмигаль

Уряд не планує в 2020 році підвищувати тарифи на електроенергію для населення, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

– Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом. Це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати, – зазначив глава уряду.

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Нагадаємо, місяць тому тарифи на електроенергію для промислових підприємств зросли на 35%. Тепер вони вдвічі вищі, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.

А НКРЕКП запропонувала скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії.

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