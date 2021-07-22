Повышение учетной ставки в Украине: вырастут ли проценты по кредитам

22 июля Нацбанк Украины сообщил о повышении учетной ставки на о,5% — до 8% годовых. Регулятор объяснил, что должен был пойти на такой шаг, чтобы вернуть уровень инфляции к показателю 5% в 2022 году.

Кроме того, в НБУ предупредили, что прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года, то есть до апреля-июня.

Но экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что такие методы борьбы с инфляцией могут быть неэффективными. Ведь увеличение процентной ставки приводит к росту стоимости кредитов.

Он объясняет, что предприятия, которые берут кредиты, включают уплаченные проценты в стоимость своей продукции, что приводит к росту цен и ускоряет инфляцию.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что вместе с повышением учетной ставки Нацбанк установил повышенные ставки на рефинансирование коммерческих банков. По его словам, если раньше они могли получить рефинансирование на уровне учетной ставки, то сейчас минимальная ставка составит +1%.

— То есть уже сейчас коммерческие банки будут получать средства от Нацбанка минимум под 9%. Это означает, что они увеличат ставки по кредитам примерно на 2%, — говорит экономист.

Кроме того, Александр Хмелевский не исключает, что под угрозой могут оказаться государственные программы доступных кредитов под 5-7-9% и доступная ипотека. Поскольку теперь государству придется выделять дополнительные бюджетные средства на их выполнение или сокращать объемы этих программ.

А вот для предприятий рост кредитных ставок может угрожать ростом расходов. Поэтому вполне вероятно, что стоимость потребительских кредитов подскочит, что приведет к падению спроса.

Инфляция в Украине

К концу 2021 года рост потребительских цен в Украине составит 9,6%, хотя еще в апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%. Ухудшение прогноза в Нацбанке объяснили стремительным ростом мировых цен.

Но регулятор надеется, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.