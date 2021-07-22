Підвищення облікової ставки в Україні: чи зростуть відсотки за кредитами

22 липня Нацбанк України повідомив про підвищення облікової ставки на о,5% – до 8% річних. Регулятор пояснив, що мусів піти на такий крок, аби повернути рівень інфляції до показника 5% у 2022 році.

Крім того, в НБУ попередили, що прогнозують подальше підвищення облікової ставки до 8,5% та збереження її на цьому рівні до другого кварталу 2022 року, тобто до квітня-червня.

Але економіст Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV говорить, що такі методи боротьби з інфляцією можуть бути неефективними. Адже збільшення відсоткової ставки призводить до зростання вартості кредитів.

Він пояснює, що підприємства, які беруть кредити, включають сплачені відсотки у вартість своєї продукції, що призводить до зростання цін та прискорює інфляцію.

Крім того, експерт звертає увагу на те, що разом з підняттям облікової ставки Нацбанк встановив підвищені ставки на рефінансування комерційних банків. За його словами, якщо раніше вони могли отримати рефінансування на рівні облікової ставки, то зараз мінімальна ставка становитиме +1%.

– Тобто вже зараз комерційні банки отримуватимуть кошти від Нацбанку щонайменше під 9 %. Це означає, що вони збільшать ставки за кредитами приблизно на 2 %, – говорить економіст.

Крім того, Олександр Хмелевський не виключає, що під загрозою можуть опинитися державні програми доступних кредитів під 5-7-9 % та доступна іпотека. Оскільки тепер державі доведеться виділяти додаткові бюджетні кошти на їх виконання або скорочувати обсяги цих програм.

А от для підприємств зростання кредитних ставок може загрожувати зростанням витрат. Тому цілком ймовірно, що вартість споживчих кредитів підскочить, що призведе до падіння попиту.

Інфляція в Україні

До кінця 2021 року зростання споживчих цін в Україні складе 9,6%, хоча ще у квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,0%. Погіршення прогнозу у Нацбанку пояснили стрімким зростанням світових цін.

Але регулятор сподівається, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії.