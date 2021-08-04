Кабмин передал Нафтогазу шесть государственных ТЭЦ — список

Нафтогаз Украины стал главным акционером шести украинских теплоцентралей. Соответствующее решение принял Кабмин.

Передачу акций ТЭЦ обеспечит Фонд госимущества Украины. Речь идет о теплоцентралях в городах Днепр, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Херсон и Северодонецк.

В связи с этим для НАК Нафтогаз Украины понадобится увеличить уставный капитал. Ответственным за это назначили Министерство экономики.

— НАК Нафтогаз Украины осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности, относительно участия в общем собрании акционеров, избрания членов наблюдательных советов, — говорится в постановлении правительства.

Начиная с 4 августа, Нафтогаз Украины является главным акционером следующих предприятий:

Днепровская ТЭЦ. Николаевская ТЭЦ. Криворожская ТЭЦ. Херсонская ТЭЦ. Одесская ТЭЦ. Целостный имущественный комплекс Северодонецка теплоэлектроцентраль.

В правительственном постановлении отмечается, что передача теплоцентралей позволит вовремя провести необходимые ремонтные работы и обеспечить ТЭЦ газом.

Фото: Днепровская ТЭЦ