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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Кабмин передал Нафтогазу шесть государственных ТЭЦ — список

Кабмин передал Нафтогазу шесть государственных ТЭЦ — список

Нафтогаз Украины стал главным акционером шести украинских теплоцентралей. Соответствующее решение принял Кабмин.

Передачу акций ТЭЦ обеспечит Фонд госимущества Украины. Речь идет о теплоцентралях в городах Днепр, Кривой Рог, Николаев, Одесса, Херсон и Северодонецк.

В связи с этим для НАК Нафтогаз Украины понадобится увеличить уставный капитал. Ответственным за это назначили Министерство экономики.

— НАК Нафтогаз Украины осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности, относительно участия в общем собрании акционеров, избрания членов наблюдательных советов, — говорится в постановлении правительства.

Начиная с 4 августа, Нафтогаз Украины является главным акционером следующих предприятий:

  1. Днепровская ТЭЦ.
  2. Николаевская ТЭЦ.
  3. Криворожская ТЭЦ.
  4. Херсонская ТЭЦ.
  5. Одесская ТЭЦ.
  6. Целостный имущественный комплекс Северодонецка теплоэлектроцентраль.

В правительственном постановлении отмечается, что передача теплоцентралей позволит вовремя провести необходимые ремонтные работы и обеспечить ТЭЦ газом.

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Фото: Днепровская ТЭЦ

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