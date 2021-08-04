Кабмін передав Нафтогазу шість державних ТЕЦ – список

Нафтогаз України став головним акціонером шістьох українських теплоцентралей. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.
Передачу акцій ТЕЦ забезпечить Фонд держмайна України. Йдеться про теплоцентралі у містах Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Херсон та Сєвєродонецьк.
У зв’язку з цим для НАК Нафтогаз України знадобиться збільшити статусний капітал. Відповідальним за це призначили Міністерство економіки.
– НАК Нафтогаз України здійснює всі права акціонера щодо акціонерних товариств, зокрема, щодо участі в загальних зборах акціонерів, обрання членів наглядових рад, – йдеться у постанові уряду.
Починаючи з 4 серпня, Нафтогаз України є головним акціонером наступних підприємств:
- Дніпровська ТЕЦ.
- Миколаївська ТЕЦ.
- Криворізька ТЕЦ.
- Херсонська ТЕЦ.
- Одеська ТЕЦ.
- Цілісний майновий комплекс Сєвєродонецька теплоелектроцентраль.
В урядовій постанові зазначається, що передача теплоцентралей дозволить вчасно провести необхідні ремонтні роботи і забезпечити ТЕЦ газом.
Фото: Дніпровська ТЕЦ