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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Кабмін передав Нафтогазу шість державних ТЕЦ – список

Кабмін передав Нафтогазу шість державних ТЕЦ – список

Нафтогаз України став головним акціонером шістьох українських теплоцентралей. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Передачу акцій ТЕЦ забезпечить Фонд держмайна України. Йдеться про теплоцентралі у містах Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Херсон та Сєвєродонецьк.

У зв’язку з цим для НАК Нафтогаз України знадобиться збільшити статусний капітал. Відповідальним за це призначили Міністерство економіки.

– НАК Нафтогаз України здійснює всі права акціонера щодо акціонерних товариств, зокрема, щодо участі в загальних зборах акціонерів, обрання членів наглядових рад, – йдеться у постанові уряду.

Починаючи з 4 серпня, Нафтогаз України є головним акціонером наступних підприємств:

  1. Дніпровська ТЕЦ.
  2. Миколаївська ТЕЦ.
  3. Криворізька ТЕЦ.
  4. Херсонська ТЕЦ.
  5. Одеська ТЕЦ.
  6. Цілісний майновий комплекс Сєвєродонецька теплоелектроцентраль.

В урядовій постанові зазначається, що передача теплоцентралей дозволить вчасно провести необхідні ремонтні роботи і забезпечити ТЕЦ газом.

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Фото: Дніпровська ТЕЦ

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