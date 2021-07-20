Клиенты Нафтогаза могут сэкономить, поскольку компания вводит дополнительную скидку 1% в следующем месяце, если потребитель оплатил газ до 15 числа.

Но сделать это надо в личном кабинете или чат-боте.

Бытовые потребители газа должны оплачивать счета, как и раньше, до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

С июля Нафтогаз повысил цену на газ для населения по тарифу Месячный на 10%. Поэтому в следующем месяце они будут платить 13,13 грн за кубометр.

Подорожание произошло из-за ситуации на европейском рынке, где цены являются одними из самых высоких за последние четыре-пять лет.

Но для потребителей, обслуживаемых по тарифу Годовой, цена на газ не изменилась — 7,96 грн за куб. м.

На последний тариф автоматически перевели всех бытовых потребителей с 1 мая. Он будет действовать до 30 апреля 2022 года. По желанию можно перейти на Месячный.

Источник: Нафтогаз