Во Всемирном банке назвали главный вызов для экономики Украины

Главный вызов для Украины — как выйти на устойчивый экономический рост. Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде, оценивая шансы нашей страны выйти на ежегодный рост ВВП на 6% в ближайшие 2-3 года.

— Основным вызовом для Украины является не то, как достичь стремительного высокого роста в течение следующих 2-3 лет, а как выйти на устойчивый экономический рост, который продлится долго. В последние десятилетия в Украине было несколько эпизодов высокого роста, но в основном ввиду благоприятных внешних условий, а не из-за институциональной силы экономики, — объяснила она.

Бьерде считает, что обеспечить существенный устойчивый рост в течение 10-12 лет сложно, но возможно, приведя пример соседней Польши.

Для этого, по ее словам, необходимы, прежде всего, реформы, которые трансформируют прямое участие государства в экономической деятельности в создание ним благоприятных условий для процветания частного сектора.

— Долгосрочные перспективы Украины относительно роста, где ведущую роль будет играть частный сектор, зависят от реформ, направленных на устранение узких мест в сфере привлечения инвестиций и обеспечения устойчивого макроэкономического развития, — отметила банкир.

Анна Бьерде в целом отметила успехи Украины в реализации ключевых реформ — рынка земли, банковского сектора, демонополизации и концессионных проектов, но, по ее мнению, основные проблемы все же остаются. Это — слабость верховенства права, механизма контроля за выполнением контрактов и системная коррупция.

В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8%. По данным прошлого прогноза, украинская экономика могла вырасти на 3%.

Позитивный прогноз базируется на укреплении внешнего спроса и стабилизации цен на промышленные товары, которые частично компенсируют последствия пандемии Covid-19.