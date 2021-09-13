У Світовому банку назвали головний виклик для економіки України

Головний виклик для України – як вийти на сталий економічний ріст. Про це заявила віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде, оцінюючи шанси нашої країни вийти на щорічне зростання ВВП на 6% у найближчі 2-3 роки.

– Основним викликом для України є не те, як досягти стрімкого високого зростання протягом наступних 2-3 років, а як вийти на сталий економічний ріст, що триватиме довго. В останні десятиліття в України були кілька епізодів високого зростання, але переважно через сприятливі зовнішні умови, а не через інституційну силу економіки, – пояснила вона.

Б’єрде вважає, що забезпечити істотне стале зростання протягом 10-12 років складно, але можливо, навівши приклад сусідньої Польщі.

Для цього, за її словами, необхідні передусім реформи, які трансформують пряму участь держави в економічній діяльності у створення нею сприятливих умов для процвітання приватного сектору.

– Довгострокові перспективи України щодо зростання, де провідну роль відіграватиме приватний сектор, залежать від реформ, спрямованих на усунення вузьких місць у сфері залучення інвестицій та на забезпечення сталого макроекономічного розвитку, – наголосила банкір.

Анна Б’єрде загалом відзначила успіхи України у реалізації ключових реформ – ринку землі, банківського сектора, демонополізації та концесійних проектів, але, на її думку, основні проблеми все ж залишаються. Це – слабкість верховенства права, механізму контролю за виконанням контрактів та системна корупція.

У березні Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році до 3,8%. За даними минулого прогнозу, українська економіка могла зрости на 3%.

Позитивний прогноз базується на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари, які частково компенсують наслідки пандемії Covid-19.