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Вікторія Гірко |

Глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу Схем

Глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия на время расследования нападения на съемочную группу Схем

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия, пока будет продолжаться расследование конфликта с журналистами программы Схемы: коррупция в деталях.

Он отметил, что ситуация, возникшая вокруг банка, является недопустимой. А его чрезмерная эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания.

— Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам, — объяснил Мецгер.

4 октября стало известно, что на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях совершили нападение в государственном Укрэксимбанке.

Это произошло во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Ему не понравились некоторые вопросы, которые задавал журналист. После этого он приказал охране убрать камеры.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру, изъяли технику и пыталась удалить видеозапись, но ее удалось восстановить.

Видео нападения на журналистов в Укрэксимбанке смотрите в нашем материале.

Источник: Укрэксимбанк

Фото: Укрэксимбанк

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