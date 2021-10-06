Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия, пока будет продолжаться расследование конфликта с журналистами программы Схемы: коррупция в деталях.

Он отметил, что ситуация, возникшая вокруг банка, является недопустимой. А его чрезмерная эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания.

— Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам, — объяснил Мецгер.

4 октября стало известно, что на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях совершили нападение в государственном Укрэксимбанке.

Это произошло во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Ему не понравились некоторые вопросы, которые задавал журналист. После этого он приказал охране убрать камеры.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру, изъяли технику и пыталась удалить видеозапись, но ее удалось восстановить.

Видео нападения на журналистов в Укрэксимбанке смотрите в нашем материале.

Источник: Укрэксимбанк

Фото: Укрэксимбанк