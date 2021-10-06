Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження, поки триватиме розслідування конфлікту з журналістами програми Схеми: корупція в деталях. В Офісі президента тим часом підтримали його відставку з посади.

Що відомо про Євгена Мецгера та його трудове життя – читайте в матеріалі.

Мецгеру 43 роки. Він народився у Дніпрі. У 1999 році він закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році – Київський національний економічний університет за спеціальністю Маркетинг.

На нинішній посаді перебуває з 13 березня 2020 року. Він виграв конкурс на цю посаду в лютому 2020 року, а з травня 2006 по травень 2015 року Мецгер також працював на різних посадах в Укрексімбанку.

Його кар’єра почалася в березні 2001 року на посаді економіста відділу з обслуговування корпоративного клієнта і начальника відділу з кредитування фізичних осіб філії банку Фінанси та кредит.

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З жовтня 2003 року по квітень 2006 року Мецгер працював начальником відділу кредитування фізичних осіб управління активних операцій фізичних осіб, заступником начальника управління активних операцій фізичних осіб, заступником начальника управління кредитних ризиків банку Фінанси та кредит.

Після цього він перейшов на роботу в Укргазбанк. У травні 2015 року став директором департаменту малого та середнього бізнесу банку, через рік – членом правління і заступником голови правління Укргазбанку.

Сім’я і дружина, яка працює в наглядовій раді ПриватБанку

Його дружина Юлія Мецгер є членом наглядової ради державного ПриватБанку з липня 2019 року, куди її призначив президент Володимир Зеленський. Раніше вона працювала юристом в Укрексімбанку.

Зараз вона входить до трьох комітетів наглядової ради ПриватБанку: з питань корпоративного управління, винагород і призначень; з питань ризиків; з питань стратегії та трансформації.

Мецгер одружений, володіє англійською та німецькою мовами. Виховує двох синів.

Напад на журналістів під час інтерв’ю

4 жовтня стало відомо, що на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях напали в державному Укрексімбанку. Вони записували інтерв’ю з Мецгером у його кабінеті.

Йому не сподобалися деякі питання, які ставив журналіст. Після цього він наказав охороні прибрати камери.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура, вилучили техніку та намагалася видалити відеозапис, але його вдалося відновити.

Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку дивіться в нашому матеріалі.

Відповідальність за напад

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що причетним до нападу на журналістів буде повідомлено про підозру.

Вона зазначила, що безумство, продемонстроване співробітниками державного банку, ніхто не буде покривати.

В Офісі президента підтримали відставку Мецгера і заявили, що їхня позиція суголосна з громадським осудом дій керівництва державного банку.

В ОП підкреслили, що на рівні Наглядової ради та відповідно до процедур у банку може відбуватися і модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінансової установи.