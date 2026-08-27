Сегодня, 27 августа, украинцы отмечают День сала – национального продукта, без которого невозможно представить украинскую кухню.

В мире эта дата также отмечена рядом необычных событий. Это День любителей бананов, Международный день лотереи, Всемирный день игры Камень, ножницы, бумага, Международный день бокса и Всемирный день прощения.

Для православных верующих 27 августа связан с памятью преподобного Пимена Великого – подвижника, известного своей духовной стойкостью и силой молитвы.

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Факты ICTV собрали все главные события 27 августа — узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 27 августа 2026 года

27 августа православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого. Он жил в IV–V веках и вошел в историю как один из самых почитаемых отцов пустыни. Имя Пимен в переводе с греческого означает “пастырь”, и именно как духовного наставника его знали современники.

Авва Пимен прославился своей мудростью, милосердием и добротой. Он советовал братии не осуждать других, быть примером и умел находить слова поддержки. По преданию, его высказывания составили основу сборника “Высказывания отцов пустыни”, а сам он стал самым цитируемым из подвижников того времени.

Кто празднует день ангела 27 августа 2026 года

Именины в этот день отмечают Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан и Анфиса.

Не забудьте поздравить родных и близких, носящих эти имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 27 августа 2026 года

Поддаваться искушениям и давать волю гневу или необдуманным словам – этот день считается испытанием выбора между добром и злом.

Свистеть в помещении – считается, что это “отгоняет” деньги и притягивает неурядицы.

Передавать вещи через порог – это примета к ссорам и потерям.

Рассыпать соль – это знак конфликтов и недоразумений в семье.

Что можно делать сегодня

Полезно проводить время в семейном кругу, вспоминать традиции и собственные корни, просить прощения у тех, кого обидели.

День также подходит для поиска духовного наставника или получения важных советов.

Хорошо сажать деревья или растения, начинать лечение травами, решать бытовые дела.

Народные приметы на 27 августа 2026 года

В народе 27 августа называли Пимен-Холодник, потому что именно с этого дня начинает ощущаться дыхание осени. Говорили – пришел Пимен – лето сворачивает свой ковер.

Если день теплый и ясный – осень будет долгой и сухой.

Если идет дождь – ждать затяжной и туманной осени.

Если гроза – несколько следующих дней будут теплыми.

Если день жаркий – зима будет мягкой.

Если ветер холодный – осень придет быстро и будет холодной.

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