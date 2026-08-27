Ночью россияне атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Ночная атака на Кривой Рог 27 августа: что известно

По информации Александра Вилкула, враг ударил по промышленному предприятию города.

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По состоянию на 03:16 было известно о двух раненых. Их состояние не тяжелое.

21 августа враг ударил по торговому центру в Кривом Роге. Тогда 130 получили ранения, среди них 23 ребенка. Погибли 15 человек. В городе объявили траур.

Ночью 16 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Кривой Рог с применением баллистических ракет и беспилотников. Нанесены удары по двум предприятиям города. Также повреждены многоквартирные дома, медицинский центр, лицей, магазины. Два человека погибли, еще 11 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что люди погибли на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог. Враг атаковал цель ракетами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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