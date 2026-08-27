Мощные взрывы в Киеве гремели в ночь на 27 августа. Российский враг атаковал город баллистикой и ударными дронами. Утром тревога в столице продолжается.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 27 сентября: что известно

По информации КГВА, в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

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Пострадавших пока нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки врага в Шевченковском районе значительные повреждения получило помещение одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что после взрывов в одном из районов города виднеется столб густого дыма.

Утром Киев остается под угрозой атаки ударными беспилотниками. Городские власти призывают жителей не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.

Информация о последствиях ночной атаки может уточняться.

Движение городской электрички Kyiv City Express

Из-за длительной воздушной тревоги в Киеве и области на маршрутах начало движения поездов Kyiv City Express отложили.

— Первые утренние рейсы отправятся с опозданием сразу после завершения процедур безопасности, — сообщили в Kyiv City Express

Обновлено. По состоянию на 07:50 движение кольцом возобновили.

Поезд А04 Святошино – Почайна – Дарница отправился со станции Святошино с задержкой на 1 час.

20 августа Киев подвергся массированной атаке. Наибольшие разрушения жилой застройки зафиксированы в Соломенском районе. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. В результате атаки погибли 15 человек, еще 33 пострадали.

16 августа россияне атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах. Пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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