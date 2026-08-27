Ночные взрывы в Киеве: столицу атаковали дроны и баллистика, есть падение обломков
- Киев ночью атаковали российские дроны и баллистика.
- В Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома.
- Утром в столице продолжается воздушная тревога.
Мощные взрывы в Киеве гремели в ночь на 27 августа. Российский враг атаковал город баллистикой и ударными дронами. Утром тревога в столице продолжается.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Взрывы в Киеве 27 сентября: что известно
По информации КГВА, в Подольском районе столицы зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.
Пострадавших пока нет.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки врага в Шевченковском районе значительные повреждения получило помещение одной из гимназий. Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что после взрывов в одном из районов города виднеется столб густого дыма.
Утром Киев остается под угрозой атаки ударными беспилотниками. Городские власти призывают жителей не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.
Информация о последствиях ночной атаки может уточняться.
Движение городской электрички Kyiv City Express
Из-за длительной воздушной тревоги в Киеве и области на маршрутах начало движения поездов Kyiv City Express отложили.
— Первые утренние рейсы отправятся с опозданием сразу после завершения процедур безопасности, — сообщили в Kyiv City Express
Обновлено. По состоянию на 07:50 движение кольцом возобновили.
Поезд А04 Святошино – Почайна – Дарница отправился со станции Святошино с задержкой на 1 час.
20 августа Киев подвергся массированной атаке. Наибольшие разрушения жилой застройки зафиксированы в Соломенском районе. В Святошинском районе зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. В результате атаки погибли 15 человек, еще 33 пострадали.
16 августа россияне атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах. Пострадали три человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.