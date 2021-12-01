Доллар и евро в Украине поднялись в цене в первый день зимы. Официальный курс доллара в НБУ по состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 27,21 грн за единицу.
В предыдущий день американская валюта стоила 4 коп. дешевле – 27,17 грн.
Курс евро 1 декабря в Украине составляет 30,92 грн – это на 27 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Злотый в Украине можно приобрести за 6,64 грн за единицу, а 10 рублей будут стоить 3,66 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 1 декабря 2021 года:
- $1 – 27,21 грн;
- €1 – 30,92 грн;
- 1 польский злотый – 6,64 грн;
- 10 российских рублей – 3,66 грн.
Каким будет курс доллара в декабре
Впервые за многие годы в декабре в Украине ожидается девальвация гривны. Курс доллара будет составлять 27-28 грн за единицу.
Соответствующий прогноз озвучил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, среди причин девальвации, в частности, информация о возможном вторжении России. Если власти и дальше будут распространять такие данные, позиции гривны будут ослабевать.
Подробный прогноз курса доллара в декабре читайте в материале.