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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали в первый день зимы: курс валют на 1 декабря

Людмила Богданова редактор ленты
банк гроші

Доллар и евро в Украине поднялись в цене в первый день зимы. Официальный курс доллара в НБУ по состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 27,21 грн за единицу.

В предыдущий день американская валюта стоила 4 коп. дешевле – 27,17 грн.

Курс евро 1 декабря в Украине составляет 30,92 грн – это на 27 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Злотый в Украине можно приобрести за 6,64 грн за единицу, а 10 рублей будут стоить 3,66 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 1 декабря 2021 года:

  • $1 – 27,21 грн;
  • €1 – 30,92 грн;
  • 1 польский злотый – 6,64 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.


Каким будет курс доллара в декабре

Впервые за многие годы в декабре в Украине ожидается девальвация гривны. Курс доллара будет составлять 27-28 грн за единицу.

Соответствующий прогноз озвучил экономист Александр Хмелевский.

По его словам, среди причин девальвации, в частности, информация о возможном вторжении России. Если власти и дальше будут распространять такие данные, позиции гривны будут ослабевать.

Подробный прогноз курса доллара в декабре читайте в материале.

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