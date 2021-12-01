Долар та євро в Україні піднялися у ціні у перший день зими. Офіційний курс долара в НБУ станом на 1 грудня 2021 становить 27,21 грн за одиницю.

У попередній день американська валюта коштувала на 4 коп. дешевше – 27,17 грн.

Курс євро 1 грудня в Україні становить 30,92 грн – це на 27 коп. більше, порівняно з попереднім банківським днем.

Злотий в Україні можна придбати за 6,64 грн за одиницю, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,66 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 1 грудня 2021:

$1 – 27,21 грн;

€1 – 30,92 грн;

1 польський злотий – 6,64 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Яким буде курс долара у грудні

Уперше за багато років у грудні в Україні очікується девальвація гривні. Курс долара становитиме 27-28 грн за одиницю.

Відповідний прогноз озвучив економіст Олександр Хмелевський. За його словами, серед причин девальвації, зокрема, інформація про можливе вторгнення Росії. Якщо влада й надалі поширюватиме такі дані, позиції гривні слабшатимуть.

Детальний прогноз щодо курсу долара у грудні читайте у матеріалі.