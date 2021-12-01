Долар та євро в Україні піднялися у ціні у перший день зими. Офіційний курс долара в НБУ станом на 1 грудня 2021 становить 27,21 грн за одиницю.
У попередній день американська валюта коштувала на 4 коп. дешевше – 27,17 грн.
Курс євро 1 грудня в Україні становить 30,92 грн – це на 27 коп. більше, порівняно з попереднім банківським днем.
Злотий в Україні можна придбати за 6,64 грн за одиницю, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,66 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 1 грудня 2021:
- $1 – 27,21 грн;
- €1 – 30,92 грн;
- 1 польський злотий – 6,64 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
Яким буде курс долара у грудні
Уперше за багато років у грудні в Україні очікується девальвація гривні. Курс долара становитиме 27-28 грн за одиницю.
Відповідний прогноз озвучив економіст Олександр Хмелевський. За його словами, серед причин девальвації, зокрема, інформація про можливе вторгнення Росії. Якщо влада й надалі поширюватиме такі дані, позиції гривні слабшатимуть.
Детальний прогноз щодо курсу долара у грудні читайте у матеріалі.