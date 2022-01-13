Україна планує продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках нової програми після завершення дії поточної stand-by.

Про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в 2022 році Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, які надають нашій державі фінансову підтримку.

У планах Кабінету міністрів – нові проекти та програми співробітництва, спрямовані на відновлення й зростання економіки України.

Зокрема, йдеться про нову програму з МВФ. За словами Шмигаля, вона передбачає підтримку реалізації реформ у нашій країні.

– Мова йде і про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення терміну дії програми stand-by, яка на сьогодні є актуальною, – наголосив Шмигаль.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко також заявляв, що НБУ розпочне переговори з МВФ щодо нової програми на зміну stand-by. Про продовження поточної програми з Міжнародним валютним фондом не йдеться.

Як відомо, термін дії нинішньої програми stand-by між Україною та МВФ завершиться влітку 2022 року. Наприкінці листопада минулого року Фонд продовжив її дію ще на півроку, а також виділив Україні транш на майже $700 млн.