Принятие законов и проведение аудита: условия меморандума между Украиной и МВФ

Международный валютный фонд обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Согласно документу, наша страна должна выполнить ряд обязательств для следующего пересмотра программы, который запланирован на март 2022 года.

Так, до конца ноября необходимо принять госбюджет на следующий год с дефицитом до 3,5% и отменить ослабление критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы госбанков.

Меморандум предусматривает, что до конца декабря 2021 года опубликуют аудит использования средств Covid-фонда. Нацбанк должен принять план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, который необходимо согласовать с МВФ.

В то же время Офис генпрокурора обязан опубликовать полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков.

Получил задание и Кабинет министров. До конца января 2022 года он должен утвердить дорожную карту с шагами, необходимыми для вывода Приватбанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечения авторитетных международных инвесторов.

До конца февраля следующего года также необходимо опубликовать комплексный стратегический документ и план действий по возврату активов обанкротившихся банков.

В меморандуме Украина обязалась до конца марта следующего года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), чтобы улучшить процедуры отбора ее руководителя, должностных лиц и установить механизмы подотчетности руководства.

До конца апреля Украине необходимо завершить разовую проверку добропорядочности членов Высшего совета юстиции, а через месяц назначить наблюдательный совет Энергоатома с большинством независимых членов, избранных по прозрачной и надежной процедуре.

Согласно меморандуму, обновленная программа stand-by, которую МВФ продлил с декабря 2021-го до конца июня 2022 года, предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – около $500 млн и более $1,4 млрд соответственно.

Источник: МВФ