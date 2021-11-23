Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во время заседания по пересмотру текущей программы Stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере около $700 млн.

Срок действия программы Stand-By, которая истекает в декабре 2021 года, продлили еще на шесть месяцев.

— Исполнительный совет МВФ завершил сегодня первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с 18-месячным соглашением о резервном кредитовании (SBA), одобренным 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно $699 млн, в результате чего общие выплаты в пределах действующего SBA будут составлять примерно $2,8 млрд, говорится в сообщении.

Было также принято решение о продлении соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределении выплат по программе.

Помощь от МВФ имеет под собой цель помочь украинским властям справиться с последствиями стресса, вызванного Covid-19, поддержать восстановление экономики и продвинуть реформы.

Меморандум между Украиной и МВФ был подписан в 2020 году, а его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на $2,2 млрд в пределах 18-месячной программы Stand-By на $5 млрд. После этого МВФ не выделял траншей.

Источник: МВФ