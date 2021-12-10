НБУ запросит у МВФ новую программу, которая придет на замену текущей в 2022 году

Национальный банк Украины начнет переговоры с Международным валютным фондом для обсуждения новой программы, которая придет на смену текущей программе stand-by, завершающейся в 2022 году.

Об этом в одном из интервью заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

— Мы не обсуждаем продление текущей программы с МВФ. Мы переключимся на обсуждение предстоящей программы, – заявил он.

По словам Шевченко, сохранение сотрудничества с МВФ очень важно для Украины не только с точки зрения получения кредитов, но и с точки зрения доверия других кредиторов и международных инвесторов.

Текущая программа stand by на сумму $5 млрд была утверждена в июне 2020 года. Тогда Киев сразу получил транш в размере $2,1 млрд. Планировалось, что пройдет четыре пересмотра выполнения условий для получения остальных денег.

Из-за невыполнения Украиной ряда своих обязательств оговоренный график был нарушен. Новый транш на $699 млн Киев получил лишь в ноябре 2021 года, а действие самой программы было продлено до июня 2021 года.

Напомним, в ноябре МВФ второй раз ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2021 год. В прошлый раз он менял свой прогноз в октябре этого года.

В обновленном меморандуме с Украиной МВФ ухудшил оценку роста ВВП нашей страны в 2021 году до 3,2% против 3,5%, которые были в октябрьском прогнозе. В то же время фонд оставил без изменений ожидания роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6%, а в 2023-м — 3,4%.

Кроме того, обновленный прогноз МВФ предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% — в 2023 году.