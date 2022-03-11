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Факты / Украина / Бизнес и финансы

$415 млрд золотовалютных резервов ЦБ РФ могут передать Украине — Минэкономики

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
$415 млрд золотовалютных резервов ЦБ РФ могут передать Украине — Минэкономики

Западные страны арестовали золотовалютные резервы Центрального банка России. Их стоимость составляет $415 млрд. Именно эти резервы могут передать Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин.

— Мы рассчитываем, что в скором времени совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций, – заявил он.

Кстати, буквально вчера, 10 марта, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что война уничтожила украинские активы, в том числе инфраструктуру, на $100 млрд.

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Фото: Depositphotos

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