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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

$415 млрд золотовалютних резервів ЦБ РФ можуть передати Україні – Мінекономіки

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
$415 млрд золотовалютних резервів ЦБ РФ можуть передати Україні – Мінекономіки

Західні країни арештували золотовалютні резерви Центрального банку Росії. Їхня вартість дорівнює $415 млрд. Саме ці резерви можуть передати Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

– Ми розраховуємо, що незабаром спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій, – заявив він.

До речі, буквально вчора, 10 березня, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що війна знищила українські активи, зокрема інфраструктуру, на $100 млрд.

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Фото: Depositphotos

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