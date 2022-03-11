$415 млрд золотовалютних резервів ЦБ РФ можуть передати Україні – Мінекономіки

Західні країни арештували золотовалютні резерви Центрального банку Росії. Їхня вартість дорівнює $415 млрд. Саме ці резерви можуть передати Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

– Ми розраховуємо, що незабаром спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій, – заявив він.

До речі, буквально вчора, 10 березня, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що війна знищила українські активи, зокрема інфраструктуру, на $100 млрд.