Что ждет экономику Украины после войны – прогноз Милованова

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что может ожидать экономику Украины после войны, а также рассказал, как можно помочь ее скорейшему восстановлению.

Он уточнил, что переформатировка экономики страны на военную обычно занимает от четырех до восьми недель, однако, по его словам, в Украине уже видна позитивная тенденция, хотя ситуация остается сложной.

– Чтобы бизнес восстановился, ему нужно адаптироваться к военному времени. Тут многое зависит от лидерства в компании. Лидеры и собственники компаний по-разному реагируют. Если вы не на фронте и не воюете, то ваша обязанность – платить налоги, зарплаты, создавать рабочие места и вырабатывать продукцию, – отметил Милованов.

Он сравнил работу в условиях военного времени с ноевым ковчегом и уточнил, что в каждой отрасли должно остаться до трех компаний, которые достаточно сильны, у которых есть люди и технологии, которые знают, как работает экономика в их конкретной отрасли.

Что касается послевоенного восстановления – Милованов подчеркнул, что Украине следует полагаться на опыт, который был получен после 2014-2015 годов на востоке.

– Мы видим, что много обещаний, которые давало нам международное сообщество, что будут большие фонды, которые зайдут и будут миллиарды долларов тратить на то, чтобы восстановить Донецкую и Луганскую область – этого не произошло. А потому мы должны вынести для себя из этого уроки и сейчас готовиться к тому восстановлению, которое будет эффективным, – сказал он.

Президент КШЭ добавил, что необходим конкретный фонд с деньгами, которые можно будет использовать сразу после войны, а еще лучше – прямо сейчас.

– К примеру, уже сейчас на западной Украине можно строить дополнительные дома, склады и логистику. А международные организации говорят: давайте подождем, когда закончится война. Но нам не нужно ждать, когда закончится война. Нам нужно, чтобы строилось сейчас. Чем лучше будет экономика сейчас, тем лучше ситуация будет после войны, – подчеркнул Милованов.

Он призвал давить на западные организации и страны, чтобы они изменили свои процедуры.