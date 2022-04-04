Що чекає на економіку України після війни – прогноз Милованова

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, що може чекати на економіку України після війни, а також розповів, як можна допомогти її якнайшвидшому відновленню.

Він уточнив, що переформатування економіки країни на військову зазвичай займає від чотирьох до восьми тижнів, однак, за його словами, в Україні вже помітна позитивна тенденція, хоча ситуація залишається складною.

– Щоби бізнес відновився, йому потрібно адаптуватися до воєнного часу. Тут багато що залежить від лідерства в компанії. Лідери та власники компаній по-різному реагують. Якщо ви не на фронті і не воюєте, то ваш обов’язок – платити податки, зарплати, створювати робочі місця та виробляти продукцію, – зазначив Милованов.

Він порівняв роботу в умовах воєнного часу з новим ковчегом і уточнив, що в кожній галузі має залишитися до трьох компаній, які є досить сильними, у яких є люди та технології, які знають, як працює економіка у їхній конкретній галузі.

Щодо поствоєнного відновлення – Мілованов підкреслив, що Україні слід покладатися на досвід, який було отримано після 2014-2015 років на сході.

– Ми бачимо, що багато обіцянок, які давала нам міжнародна спільнота, що будуть великі фонди, які зайдуть і мільярди доларів витрачатимуть на те, щоб відновити Донецьку та Луганську область – цього не сталося. А тому ми повинні винести для себе з цього уроки і зараз готуватися до відновлення, яке буде ефективним, – сказав він.

Президент КШЕ додав, що потрібен конкретний фонд із грошима, які можна буде використати одразу після війни, а ще краще – прямо зараз.

– Наприклад, вже зараз на західній Україні можна будувати додаткові будинки, склади та логістику. А міжнародні організації кажуть: почекаємо, коли закінчиться війна. Але нам не слід чекати, коли закінчиться війна. Нам треба, щоб зараз будувалося. Чим краще буде економіка зараз, тим краще ситуація буде після війни, – наголосив Милованов.

Він закликав тиснути на західні організації та країни, щоб вони змінили свої процедури.