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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Еврокомиссия согласилась убрать все пошлины и квоты на украинский экспорт на год – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

– Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство, – заявил Зеленский во время ежедневного видеообращения в среду, 27 апреля.

Он сообщил, что данное решение необходимо рассматривать не только в украинском контексте, но и в глобальном, так как достаточный экспорт украинской продукции на европейские и глобальные рынки “будет весомым антикризисным инструментом”. 

– Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы начался хаос на всех базовых рынках – и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки, а значит это поможет не только нам, но и всем европейцам, жителям стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции, – сказал президент.

По его словам, далее на очереди – новые решения партнеров для либерализации украинского экспорта, а также согласовывается то, как можно увеличить потенциал транспортных коридоров на западной границе Украины. 

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