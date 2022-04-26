Германия планирует создать “зерновой мост” для экспорта сельхозпродукции из Украины

Концерн Deutsche Bahn и логистическая компания DB Cargo при поддержке правительства Германии планируют перенаправить экспорт зерновых из Украины железной дорогой, поскольку традиционный экспорт через порты заблокирован военными кораблями РФ.

Представитель немецкого железнодорожного концерна подтвердил планы по созданию так называемого зернового моста.

В частности, правительство ФРГ планирует перевозить из Украины до 52 контейнеров или несколько тысяч тонн зерна каждым поездом, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

– Как сотрудник железнодорожного транспорта я обязан обеспечить отправку 20 млн тонн зерна, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире, — заявил секретарь парламента в федеральном министерстве транспорта Германии Михаэль Тойрер.

Этот зерновой мост включает в себя два аспекта: с одной стороны – прерванные цепочки поставок через морские порты должны быть компенсированы ж/д поставками, с другой – важно привезти в Украину сельхозтехнику, от запчастей до новых тракторов, комбайнов и другой техники.

DB Cargo будет играть центральную роль в планируемом зерновом мосту по нескольким причинам. За последние несколько недель она показала, что железнодорожный маршрут в Украину практически не поврежден.

Источник: Handelsblatt