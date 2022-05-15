Газ в Украину можно импортировать из четырех стран – Оператор ГТС

Украина может получать природный газ из Греции, Хорватии, Польши и Литвы через LNG-терминалы.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

– Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из СПГ LNG-терминалов (терминал по получению и регазификации сжиженного газа – Ред.) Греции, Хорватии, Польши и Литвы, – уточнил он.

По его словам, сейчас через ГТС Украины проходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию – более 1 млн кубометров в сутки.

– Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы, – подчеркнул Макогон.

Он уточнил, что Оператор ГТС за 2021 год удвоил поставки гарантированных мощностей в Украину, которые достигают 54 млн кубометров в сутки.

В частности, впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии – с 27 млн ​​до 42 млн в сутки.

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Оператор ГТС Украины заявил об остановке с 11 мая транзита газа через станцию Сохрановка в Луганской области, которая оказалась на временно оккупированной Россией территории.

Через нее производился транзит почти трети газа из России в Европу.