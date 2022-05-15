Газ в Україну можна імпортувати із чотирьох країн – Оператор ГТС

Наразі Україна може отримувати природний газ із Греції, Хорватії, Польщі та Литви через LNG-термінали.

Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

– Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ із СПГ LNG-терміналів (термінал з отримання та регазифікації скрапленого газу, – Ред.) Греції, Хорватії, Польщі та Литви, – уточнив він.

За його словами, наразі через ГТС України відбувається значний транзит газу з Польщі до Угорщини – більше 1 млн кубометрів на добу.

– Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи, – наголосив Макогон.

Він уточнив, що Оператор ГТС за 2021 рік подвоїв постачання гарантованих потужностей до України, які наразі сягають 54 млн кубометрів на добу.

Зокрема, вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) та Польщі (4 млн на добу), збільшено потужності зі Словаччини – з 27 млн до 42 млн на добу.

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Оператор ГТС України заявив про зупинку з 11 травня транзиту газу через станцію Сохранівка на Луганщині, яка опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

Через неї здійснювався транзит майже третини газу з Росії до Європи.