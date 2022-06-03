Июнь, 03 в 15:15

Национальный банк Украины был вынужден поднять учетную ставку до 25% годовых для макроэкономической стабильности, а также стабильности национальной валюты – гривны, чтобы она не обесценивалась.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона заместитель главы Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Он напомнил, что, согласно Конституции Украины, главной функцией НБУ является обеспечение стабильности гривны. По словам Фурмана, для поддержки гривны Нацбанк в марте-апреле в среднем продавал $2 млрд из золотовалютных резервов, а в мае – уже $3,4 млрд для удовлетворения спроса на валюту. Такая тенденция угрожала истощением международных резервов Украины.

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Поэтому НБУ решил резко повысить учетную ставку, чтобы увеличить привлекательность активов в гривне и ослабить давление на валютном рынке.

– По моему мнению, это решение по защите наших украинских денег… Для того, чтобы сегодня обеспечить стабильность украинской гривны, помешать ее обесцениванию, один из действенных инструментов – это поднятие учетной ставки. Она обеспечит и макроэкономическую стабильность, и большее доверие людей к гривне. Если смотреть на практику других центральных банков, когда поднимается учетная ставка, то люди начинают больше не тратить, а хранить деньги. Это будет положительно влиять на стабильность гривны… Этот шаг в дальнейшем будет влиять и на инфляцию, которая должна снижаться, — подчеркнул Фурман.

Он напомнил, что в апреле инфляция составила 16,4%, и сейчас сохраняется “тенденция к незначительному увеличению”. Согласно прогнозу НБУ, инфляция к концу этого года может достигнуть 20%.

Фурман также выразил мнение, что поднятие учетной ставки будет стимулировать людей нести средства на депозиты. При этом каждый банк будет осуществлять свою политику и может по-разному поднимать процентную ставку по депозитам.

– Понятно, что в краткосрочном периоде это (поднятие учетной ставки, – Ред.) в какой-то степени шок. Но ведь мы говорим о среднем и долгосрочном периоде. Нам необходима с вами макроэкономическая стабильность. Поэтому НБУ сегодня использует весь потенциал, который у него есть, — добавил Фурман.

Он также отметил, что повышение учетной ставки является одной из предпосылок для перехода в будущем к плавающему курсу валют, возвращение к которому ранее анонсировал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

– Поднятие учетной ставки – это одна из предпосылок в будущем к переходу к плавающему свободному курсу. Это то, о чем раньше отмечал НБУ. Но Нацбанк также подчеркивал, что мы перейдем к таким рыночным инструментам (плавающему курсу, – Ред.) тогда, когда у нас будет работающая экономика и экспорт. И второй очень важный фактор – это уменьшение неопределенности, связанной с войной, – рассказал Фурман.

Комментируя, как новая учетная ставка повлияет на кредиты, он объяснил, что процентная ставка по кредитам для физлиц, которые брали их раньше, подниматься не будет, потому что это запрещено законом. Что касается юридических лиц – это будет зависеть от кредитной политики банков.

– По новым кредитам: в период войны активизации кредитования нет. Работает государственная программа 5-7-9%. Возможно, бюджетные расходы будут больше. Хотелось бы отметить: никто не говорит, что эта учетная ставка будет всегда. Мы это сделали для обеспечения защиты наших денег, а дальше говорим о том, что перейдем к снижению учетной ставки, – подытожил Фурман.

Справка. Учетная ставка является одним из ключевых инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других игроков денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости денежных средств. То есть, эта ставка демонстрирует, сколько стоят деньги в экономике. Например, понижение учетной ставки способствует удешевлению кредитов в банках и снижению ставок по депозитам.

Как известно, правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.