Июнь, 02 в 18:48

Национальный банк Украины в четверг, 2 июня, объявил о решении повысить учетную ставку с 10 до 25% годовых. В НБУ аргументировали это попыткой защитить гривневые сбережения и доходы украинцев, а также – возможностью увеличить привлекательность гривневых активов.

Кроме того в правлении ожидают, что такое решение снизит давление на валютном рынке, обеспечит стабильность курса и поможет сдерживать инфляцию во время войны.

Что будет означать для обычных людей повышение НБУ учетной ставки с 10 до 25%? Станет ли выгоднее брать кредит или депозит и чего ждать в связи с последними введенными изменениями от курса валют – читайте в материале Фактов ICTV.

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Так, экономист Алексей Кущ оценил это решение негативно.

– Это ужасное решение, ведь учетная ставка – это ориентировочная цена на деньги в экономике страны. Увеличение учетной ставки до 25% означает, что кредиты для предприятий, самые дешевые, будут где-то под 35-40%, а потребительские кредиты для населения будут достигать 70-80%, – отмечает он.

Экономист пояснил, что 25% – это минимальная стоимость денег, к которой добавится стоимость банковской маржи на уровне 10%, что приведет к тому, что кредиты, выданные самым надежным клиентам банка с хорошей заставой и кредитным рейтингом, а также хорошей кредитной историей – это будет минимум 35%. Для клиентов с менее позитивной кредитной историей это будет уже за 40%.

– Потребительские кредиты для населения, соответственно, умножаем на 1,5. То есть это полная остановка кредитной активности предприятий и малого, среднего бизнеса. Под такие проценты никто не будет брать кредиты в банках, – подчеркивает он.

Кущ отметил, что в ситуации есть небольшой позитивный момент – что подрастут депозиты в банках.

– Но мы понимаем, что сейчас население вносит деньги на депозит не для получения доходов от процентов, а для хранения денег в безналичном формате… Это будет очень негативный сигнал для экономики, полная заморозка экономической активности и значительное расширение дефицита бюджета. Это решение углубит кризис, – подчеркивает он.

Что касается доллара и евро – то такое решение НБУ не улучшит ситуацию, пока в Украине не отпустят фиксированный курс валют, резюмировал эксперт.

В то же время экс-замминистра экономики Павел Кухта отметил такое решение НБУ как позитивное, так как, по его мнению, альтернатива поднятию ставки – дальнейшая девальвация наличного курса гривни и дальнейшее “закручивание гаек” с разными ограничениями, которые и так мешают бизнесу и населению.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также заявил, что это решение является хорошей новостью для обменного курса гривны и вкладчиков.

– Депозитные ставки быстрее будут подтягиваться к инфляции. Инфляционная реальность уже 20%+, ее нельзя вечно игнорировать. А она с нами надолго, – считает Блинов.

Банкир утверждает, что резкий рост учетной ставки позволит избежать дисбалансов, которые могли превратиться в мощные кризисообразующие механизмы.

Он уточнил, что снижать ставку можно будет после победы Украины и при условии усиленной международной помощи.