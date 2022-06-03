Червень, 03 в 15:15

Національний банк України був змушений підняти облікову ставку до 25% річних заради макроекономічної стабільності, а також стабільності національної валюти – гривні, щоб вона не знецінювалася.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією України, головною функцією НБУ є забезпечення стабільності гривні. За словами Фурмана, для підтримання гривні Нацбанк у березні-квітні в середньому продавав $2 млрд із золотовалютних резервів, а в травні – вже $3,4 млрд для задоволення попиту на валюту. Така тенденція загрожувала виснаженням міжнародних резервів України.

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Саме тому НБУ вирішив різко підвищити облікову ставку, щоб збільшити привабливість активів у гривні та послабити тиск на валютному ринку.

– На мою думку, це рішення щодо захисту наших українських грошей… Для того, щоб сьогодні забезпечити стабільність української гривні, перешкодити її знеціненню, один із дієвих інструментів – це підняття облікової ставки. Вона забезпечить і макроекономічну стабільність, і більшу довіру людей до гривні. Якщо дивитися на практику інших центральних банків, коли піднімається облікова ставка, люди починають більше не витрачати, а зберігати гроші. Це буде позитивно впливати на стабільність гривні… Цей крок у подальшому буде впливати і на інфляцію, яка має зменшуватися, – наголосив Фурман.

Він нагадав, що в квітні інфляція становила 16,4%, і зараз зберігається “тенденція до незначного збільшення”. Згідно з прогнозом НБУ, інфляція наприкінці цього року може досягнути 20%.

Фурман також висловив думку, що підняття облікової ставки стимулюватиме людей нести кошти на депозити. При цьому кожен банк здійснюватиме власну політику і може по-різному підніматиме відсоткову ставку за депозитами.

– Зрозуміло, що в короткостроковому періоді це (підняття облікової ставки, – Ред.) якоюсь мірою шок. Але ж ми говоримо про середній та довгостроковий період. Нам потрібна з вами макроекономічна стабільність. Тому НБУ сьогодні використовує весь той потенціал, який у нього є, – додав Фурман.

Він також зазначив, що підвищення облікової ставки є однією з передумов для переходу в майбутньому до плаваючого курсу валют, повернення до якого раніше анонсував голова Національного банку Кирило Шевченко.

– Підняття облікової ставки – це одна з передумов у майбутньому до переходу до плаваючого вільного курсу. Це те, про що раніше зазначав НБУ. Але Нацбанк також наголошував, що ми перейдемо до таких ринкових інструментів (плаваючого курсу, – Ред.) тоді, коли в нас буде працююча економіка та експорт. І другий дуже важливий фактор – це зменшення невизначеності, пов’язаної з війною, – розповів Фурман.

Коментуючи те, як нова облікова ставка вплине на кредити, він пояснив, що відсоткова ставка за кредитами для фізосіб, які брали їх раніше, підніматися не буде, тому що це заборонено законом. Що стосується юридичних осіб – це залежатиме від кредитної політики банків.

– Щодо нових кредитів: у період війни активізації кредитування немає. Працює державна програма 5-7-9%. Можливо, бюджетні видатки будуть більшими. Хотів би зазначити: ніхто не говорить, що ця облікова ставка буде завжди. Ми це зробили для забезпечення захисту наших грошей, а далі говоримо про те, що перейдемо до зниження облікової ставки, – підсумував Фурман.

Довідка. Облікова ставка є одним із ключових інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших гравців грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості грошових коштів. Тобто ця ставка демонструє, скільки коштують гроші в економіці. Наприклад, зниження облікової ставки сприяє здешевленню кредитів у банках та зниженню ставок за депозитами.

Як відомо, правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.